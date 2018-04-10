Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по рублевым депозитам.

«Сохраняй» открывается под 3,55—4,2% годовых (ранее — под 3,8—5%), а «Сохраняй Онлайн»— под 3,8—4,45% годовых (прежде — под 4,05—5,5%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, срок — от одного месяца до трех лет.

«Пополняй» привлекается под 3,2—3,85% (вместо 3,7—4,5%), а «Пополняй Онлайн»— под 3,45—4,1% (вместо 3,95—5%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок — от трех месяцев до трех лет.

Продуктовый виджет

Депозит «Управляй» оформляется под 2,5—3,55% (прежде — под 3—4,2%), а «Управляй Онлайн»— под 2,75—3,8% годовых (вместо 3,25—4,7%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок привлечения — от трех месяцев до трех лет.

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей на один год) открывается под 4,15% годовых (вместо 4,95%), а «Социальный» (минимальная сумма не ограничена на три года) — под 3,35% годовых (вместо 4%). Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Управляй», «Управляй Онлайн», «Пополняй», «Пополняй Онлайн» и «Социальный».