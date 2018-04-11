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Когда на волгоградских предприятиях пройдет «день открытых дверей»?
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Когда на волгоградских предприятиях пройдет «день открытых дверей»? 

АиФ Волгоград 47 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Профориентационная акция состоится в середине апреля.
В регионе заводы проведут «День открытых дверей» для молодых.
В Волгоградской области с 16 по 20 апреля пройдет всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов».
«Эта акция проводится два раза в год — в апреле и октябре, — объяснили в областном комитете промышленности и торговли. — Цель проекта — популяризация востребованных рабочих специальностей, повышение престижа труда рабочих и инженеров. Такие мероприятия помогают молодым людям определиться с выбором профессии. В ходе акции школьники и студенты смогут побывать на волгоградских предприятиях, узнать новое о технологиях, особенностях конкретной профессии».
В комитете отметили, что предприятия Волгоградской области всё активнее подключаются к профориентационной работе с молодёжью. В настоящее время сотрудники облпромторга продолжают приём заявок от индустриальных организаций на участие местных заводов в акции.
Популярность акции растет. Если в 2016 году в ней приняли участие всего 9 предприятий региона, то в 2017 году — 21. Год назад более тысячи школьников и студентов побывали на производственных площадках.
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