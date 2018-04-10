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Прядкин пока не получал обращений о трудностях от клубов
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Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

Прядкин пока не получал обращений о трудностях от клубов 

LiveSport.Ru 34 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию, которая может сложиться в клубах лиги в связи с падением курса рубля.
«У лиги контракты в рублях, за исключением международных контрактов, которые заключены в валюте. В падении рубля нет ничего хорошего, но для лиги ситуация не выглядит критической.
Обращений о трудностях от клубов мы пока не получали. Но если ситуация того потребует, мы проведем консультации и все обсудим.
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Несколько лет назад складывалась похожая ситуация, когда рубль падал — мы приняли меморандум о фиксированных курсах. В то же время надо отметить и то, что многие клубы лиги перешли в рублевую зону», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».
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