Прядкин пока не получал обращений о трудностях от клубов 

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию, которая может сложиться в клубах лиги в связи с падением курса рубля.
«У лиги контракты в рублях, за исключением международных контрактов, которые заключены в валюте. В падении рубля нет ничего хорошего, но для лиги ситуация не выглядит критической.
Обращений о трудностях от клубов мы пока не получали. Но если ситуация того потребует, мы проведем консультации и все обсудим.
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Несколько лет назад складывалась похожая ситуация, когда рубль падал — мы приняли меморандум о фиксированных курсах. В то же время надо отметить и то, что многие клубы лиги перешли в рублевую зону», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».