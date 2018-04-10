Аксаков: квалификацию инвесторов смогут определять с помощью биометрической идентификации

Госдума рассматривает возможность определять квалификацию инвесторов с помощью биометрической идентификации, сообщил на панельной дискуссии в рамках Биржевого форума председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Мы сейчас прорабатываем законопроект, в котором прописали три типа инвесторов: квалифицированные, неквалифицированне и профучастники. И вот теперь думаем, как определять квалификацию. Может быть, это задача площадок — прописать требования. Я думаю, как вариант, можно использовать биометрическую идентификацию, закон о которой вступит в силу летом», — сказал Аксаков.