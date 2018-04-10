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Фунт подорожал до максимума за две недели после заявлений чиновника Банка Англии
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Фунт подорожал до максимума за две недели после заявлений чиновника Банка Англии 

Investing.com Россия 35 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник фунт подорожал до максимума за две недели против доллара после того, как один из руководителей Банка Англии заявил о том, что процентная ставка в Великобритании должна быть повышена без промедления.
На 12:39 МСК пара GBP/USD повысилась на 0,32% до 1,4174 — наивысшего значения с 28 марта.
Курс британского фунта вырос после того, как член Комитета по денежной политике Банка Англии Ян Маккафферти заявил, что перспектива более быстрого роста зарплат и рост глобальной экономики усиливают необходимость в повышении стоимости заемных средств в самое ближайшее время.
В интервью Reuters Маккафферти сказал, что рост зарплат в Великобритании, который значительно замедлял инфляцию в последнее десятилетие, может оказаться значительно выше прогнозов многих из его коллег в Комитете по денежной политике.
«Когда это случится, мы не должны тянуть с умеренным ужесточением монетарной политики», — считает Маккафферти.
Он был одним из двух чиновников Банка Англии, которые проголосовали за повышение процентной ставки в прошлом месяце.
В ноябре Банк Англии повысил процентную ставку впервые более чем за десять лет, а в феврале указал, что может еще раз повысить процентную ставку в ближайшие месяцы, вероятно, в мае.
Курс фунта также повысился к евро. Пара EUR/GBP снизилась на 0,26% до 0,8695.
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