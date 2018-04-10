Фунт подорожал до максимума за две недели после заявлений чиновника Банка Англии

Investing.com — Во вторник фунт подорожал до максимума за две недели против доллара после того, как один из руководителей Банка Англии заявил о том, что процентная ставка в Великобритании должна быть повышена без промедления.

На 12:39 МСК пара GBP/USD повысилась на 0,32% до 1,4174 — наивысшего значения с 28 марта.

Курс британского фунта вырос после того, как член Комитета по денежной политике Банка Англии Ян Маккафферти заявил, что перспектива более быстрого роста зарплат и рост глобальной экономики усиливают необходимость в повышении стоимости заемных средств в самое ближайшее время.

В интервью Reuters Маккафферти сказал, что рост зарплат в Великобритании, который значительно замедлял инфляцию в последнее десятилетие, может оказаться значительно выше прогнозов многих из его коллег в Комитете по денежной политике.

«Когда это случится, мы не должны тянуть с умеренным ужесточением монетарной политики», — считает Маккафферти.

Он был одним из двух чиновников Банка Англии, которые проголосовали за повышение процентной ставки в прошлом месяце.

В ноябре Банк Англии повысил процентную ставку впервые более чем за десять лет, а в феврале указал, что может еще раз повысить процентную ставку в ближайшие месяцы, вероятно, в мае.

Курс фунта также повысился к евро. Пара EUR/GBP снизилась на 0,26% до 0,8695.