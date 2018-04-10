В Зеленограде пройдет традиционный смотр-конкурс на лучшую организацию пункта ГОЧС

В апреле в Зеленограде пройдет традиционный смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Зеленоградского округа. Об этом сообщается в распоряжении префектуры №187-рп «О проведении смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС» от 3 апреля 2018 года.

Первый этап конкурса будет организован Управлением МЧС по ЗелАО. Управам районов Зеленограда совместно с ГБУ «Жилищник» предписано подготовить пункты ГОЧС к проведению смотра-конкурса.

Три последних года лучшим учебно-консультативным пунктом ГОЧС в Зеленограде признавался пункт в районе Крюково. В прошлом году также был отмечен пункт ГОЧС в районе Матушкино.