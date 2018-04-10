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Сергей Прядкин: «Лига пока не получала обращений от клубов в связи с трудностями из-за падения курса рубля»
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Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

Сергей Прядкин: «Лига пока не получала обращений от клубов в связи с трудностями из-за падения курса рубля» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию, которая может сложиться в клубах лиги в связи с падением курса рубля. Утром вторника доллар и евро подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.
— У лиги контракты в рублях, — говорит Прядкин. — За исключением международных контрактов, которые заключены в валюте. В падении рубля нет ничего хорошего, но для лиги ситуация не выглядит критической.
— А для клубов?
— Обращений о трудностях мы пока не получали. Но если ситуация того потребует, мы проведем консультации и все обсудим. Несколько лет назад складывалась похожая ситуация, когда рубль падал — мы приняли меморандум о фиксированных курсах. В то же время надо отметить и то, что многие клубы лиги перешли в рублевую зону. (Сергей ЕГОРОВ)
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