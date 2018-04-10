Сергей Прядкин: «Лига пока не получала обращений от клубов в связи с трудностями из-за падения курса рубля»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию, которая может сложиться в клубах лиги в связи с падением курса рубля. Утром вторника доллар и евро подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.

— У лиги контракты в рублях, — говорит Прядкин. — За исключением международных контрактов, которые заключены в валюте. В падении рубля нет ничего хорошего, но для лиги ситуация не выглядит критической.

— А для клубов?