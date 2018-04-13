Песков заработал в 2017 году 14 миллионов рублей, его жена — 200 миллионов

МОСКВА 13 апр — РИА Новости . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2017 году заработал 14,343 миллиона рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. В 2016 году личный доход Пескова составил 12,8 миллиона рублей, в 2015 году — 36,7 миллиона рублей. Пресс-секретарь главы государства объяснил размер дохода вступлением в наследство. В 2014 году Песков заработал 9,18 миллиона рублей, а в 2013 — 9,21 миллиона. Супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка в 2017 году принесла в семью 200,385 миллиона рублей дохода, став одной из самых состоятельных кремлевских жен. Это выше уровня дохода спортсменки в 2016 году, когда Навка заработала 120,8 миллиона рублей.