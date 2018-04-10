Рустам Саяхов: «Девальвация рубля всегда бьет по бюджетам клубов РФПЛ»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов заявил, что обвал курса рубля по отношению к доллару и евро станет сложностью для клуба. По словам руководителя казанцев, у большинства футболистов контракты заключены в валюте.

— Девальвация национальной валюты всегда бьет по бюджету клубов, — сказал Саяхов. — Тем более большая часть зарплат у нас в валюте, поэтому ничего хорошего в этом нет.

— Нет ли в «Рубине» фиксированного курса валюты по отношению к рублю?

— Это коммерческий вопрос, мы в клубе его не комментируем.

— Проводить сборы за рубежом тоже будет сложнее?

— Это не очень большая статья в бюджетах клубов. Основные затраты — это все-таки зарплатный фонд. (Андрей СИЗЯКИН)