Рустам Саяхов: «Девальвация рубля всегда бьет по бюджетам клубов РФПЛ» 

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов заявил, что обвал курса рубля по отношению к доллару и евро станет сложностью для клуба. По словам руководителя казанцев, у большинства футболистов контракты заключены в валюте.
— Девальвация национальной валюты всегда бьет по бюджету клубов, — сказал Саяхов. — Тем более большая часть зарплат у нас в валюте, поэтому ничего хорошего в этом нет.
— Нет ли в «Рубине» фиксированного курса валюты по отношению к рублю?
— Это коммерческий вопрос, мы в клубе его не комментируем.
— Проводить сборы за рубежом тоже будет сложнее?
— Это не очень большая статья в бюджетах клубов. Основные затраты — это все-таки зарплатный фонд. (Андрей СИЗЯКИН)