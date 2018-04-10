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Рустам Саяхов: «Девальвация рубля всегда бьет по бюджетам клубов РФПЛ»
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Рустам Саяхов: «Девальвация рубля всегда бьет по бюджетам клубов РФПЛ» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов заявил, что обвал курса рубля по отношению к доллару и евро станет сложностью для клуба. По словам руководителя казанцев, у большинства футболистов контракты заключены в валюте.
— Девальвация национальной валюты всегда бьет по бюджету клубов, — сказал Саяхов. — Тем более большая часть зарплат у нас в валюте, поэтому ничего хорошего в этом нет.
— Нет ли в «Рубине» фиксированного курса валюты по отношению к рублю?
— Это коммерческий вопрос, мы в клубе его не комментируем.
— Проводить сборы за рубежом тоже будет сложнее?
— Это не очень большая статья в бюджетах клубов. Основные затраты — это все-таки зарплатный фонд. (Андрей СИЗЯКИН)
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