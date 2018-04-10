США срывают сделки на биржах с российскими акциями

Банки США начали препятствовать проведению сделок с акциями российских компаний на биржах в Лондоне и Гонконге

"Вчера, насколько мы понимаем, американские банки уже начали досрочно чинить препятствия в расчетах на Лондонской бирже", — заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Хотя на вступление санкций в полную силу отведено 30 дней, — напомнил он.

Первыми пострадали инвесторы из США.

"Им запретили проводить операции. Мне кажется, это просто эффект непонимания того, что случилось, и рынку нужно получить адекватную профессиональную юридическую оценку", — подчеркнул Швецов.

Одновременно ряд западных инвестбанков ограничил для своих клиентов покупку акций российской компании "РусАл" на Гонконгской фондовой бирже.

По данным службы по сбору финансовой информации для инвесторов AASTOCKS, банк Standard Chartered, американский Citibank и другие ввели запрет на покупку акций "РусАла" для своих клиентов, оставив возможность только продажи.

Корреспондент ТАСС смог лично удостовериться в данной информации, попытавшись во вторник приобрести пакет акций "РусАла" через инвестиционный счет в местном отделении крупнейшего британского банка HSBC. Однако сайт банка отказал в осуществлении данной транзакции, выдав системную ошибку.

В то же время, по информации AASTOCKS, некоторые другие банковские учреждения, такие как гонконгские Wing Lung Bank и Dah Sing Bank, пока таких ограничений не вводили.

Как сообщали "Вести. Экономика", согласно новым разъяснениям Минфина США граждане США смогут спокойно завершить сотрудничество и заключенные до 6 апреля контракты с внесенными в санкционный список лицами и компаниями из России

При этом инвесторам до 7 мая нужно избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, против которых 6 апреля были введены санкции.

6 апреля США ввели санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур, сообщали ранее "Вести. Экономика".

"Все активы, попадающие под юрисдикцию США, физических и юридических лиц и любых других субъектов, заблокированных по закону в результате их владения санкционированной стороной, замораживаются, а американским лицам запрещены сделки с ними", — отмечает Казначейство США.

Впервые под санкции попали активаы в крупнейших отраслях — металлургической, энергетической и автопромышленной.