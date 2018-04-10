Ещё
Президент «Урала» прокомментировал падение стоимости рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент «Урала» прокомментировал падение стоимости рубля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал падение стоимости рубля по отношению к доллару. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».
"Думаю, повышение курса доллара по отношению к рублю будет для всех сложность. Мы живем в рублевой зоне, но, конечно, будут сложности.
У «Урала» все контракты заключены в рублях, и, конечно, иностранцы будут не довольны. Но давайте смотреть. Мы же уже такое проходили — курс сначала вырос, а потом снова опустился", — сказал Иванов.
Он отметил, что зарубежные сборы теперь станут дороже.
Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 63 рубля.
Газета.Ru: последние новости
ЦБ: банки США начали "чинить препятствия" компаниям на Лондонской бирже Евро превысил 75 рублей Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с сентября 2017 года
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России235
Поставщики бытовой техники увеличивают цены308
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля174
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста107
Порошенко повторит действия США против России114
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение