Президент «Урала» прокомментировал падение стоимости рубля

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал падение стоимости рубля по отношению к доллару. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

"Думаю, повышение курса доллара по отношению к рублю будет для всех сложность. Мы живем в рублевой зоне, но, конечно, будут сложности.

У «Урала» все контракты заключены в рублях, и, конечно, иностранцы будут не довольны. Но давайте смотреть. Мы же уже такое проходили — курс сначала вырос, а потом снова опустился", — сказал Иванов.

Он отметил, что зарубежные сборы теперь станут дороже.

Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 63 рубля.