Григорий Иванов: «Рост курса валют создаст сложности не только „Уралу“, но и другим клубам»

Президент "Урала" Григорий Иванов , комментируя подорожание доллара по отношению к рублю, отметил, что это явление скажется и на российском футболе. Утром вторника доллар и евро подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.

— Думаю, повышение курса доллара по отношению к рублю будет для всех сложность, — сказал Иванов. — Мы живем в рублевой зоне, но, конечно, будут сложности. У «Урала» все контракты заключены в рублях, но, конечно, иностранцы будут не довольны. Но давайте смотреть. Мы же уже такое проходили — курс сначала вырос, а потом снова опустился.

— Скажется ли подорожание валюты на зарубежных сборах?

— Конечно, они станут дороже.

— Есть ли в «Урале» фиксированный курс рубля?