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Григорий Иванов: «Рост курса валют создаст сложности не только „Уралу“, но и другим клубам»
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Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

Григорий Иванов: «Рост курса валют создаст сложности не только „Уралу“, но и другим клубам» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент "Урала" Григорий Иванов, комментируя подорожание доллара по отношению к рублю, отметил, что это явление скажется и на российском футболе. Утром вторника доллар и евро подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.
— Думаю, повышение курса доллара по отношению к рублю будет для всех сложность, — сказал Иванов. — Мы живем в рублевой зоне, но, конечно, будут сложности. У «Урала» все контракты заключены в рублях, но, конечно, иностранцы будут не довольны. Но давайте смотреть. Мы же уже такое проходили — курс сначала вырос, а потом снова опустился.
— Скажется ли подорожание валюты на зарубежных сборах?
— Конечно, они станут дороже.
— Есть ли в «Урале» фиксированный курс рубля?
— Нет, у нас в клубе, повторюсь, рублевые контракты. (Андрей СИЗЯКИН)
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