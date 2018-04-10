Официальный курс евро вырос почти на 5 рублей

Банк России повысил официальный курс доллара расчетами на завтра на 3,79 рубля. — до 62,36 руб., свидетельствуют данные ЦБ.
Курс евро повышен на 4,96 рубля — до 76,85 руб.
6 апреля США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний. Под ограничения попали 24 физлица и 14 юрлиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
В результате утром 9 апреля бумаги попавших под ограничительные меры «Русала» и En+ упали на 30% и 20% соответственно.
В ходе биржевых торгов 10 апреля курс евро превысил 78 рублей. Максимальное значение для пары EUR/RUB составило 78,77 рубля, для пары USD/RUB — 63,95 рубля.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.