На аукционах в Москве в январе-марте было продано 70 нежилых объектов свободного назначения

Нежилые объекты свободного назначения из имущественной казны Москвы активно приобретают участники электронных аукционов — в I квартале 2018 г. на торгах было продано 70 таких объектов. В среднем на лот претендуют шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Свыше 400 человек приняли участие в аукционах по продаже 70 нежилых объектов свободного назначения по итогам первого квартала 2018 г. В среднем по шесть участников торговались за каждый лот, реализуемый на Единой торговой площадке Москвы. При этом стоит отметить рациональный подход покупателей — в среднем цена каждого лота увеличилась на 55% и в итоге сохранила привлекательную стоимость», — цитируют в департаменте заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину

По ее словам, средневзвешенная цена 1 кв. м на торгах — 124 тыс. руб., в то время как в целом по рынку средневзвешенная цена за квадратный метр такого класса недвижимости в столице составляет около 200 тыс. руб. «Это говорит о том, что цена адекватна на старте и предприниматели не разгоняют ее в ходе аукциона. Конкуренция на торгах объясняется широкой информированностью покупателей. Для этого используются различные каналы, включая социальные сети», — пояснила Н. Сергунина.

Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев в свою очередь отметил, что на формирование спроса на объекты городской недвижимости в разрезе округов существенное влияние оказывают предложения города по выставленным на торги объектам. «По итогам продаж первого квартала самыми конкурентными оказались аукционы за помещения, расположенные в Северо-Восточном административном округе — в среднем за один лот торговались по 10 участников. На втором месте Северный округ — восемь претендентов на лот. Тройку лидеров замыкает Центральный административный округ, где на торги в среднем на один лот заявлялись семь участников», — добавил Г. Дегтев.

Он также уточнил, что спросом пользуются не только помещения на первых этажах, но и подвальные помещения. В среднем на подвальные помещения претендовали по пять участников.

В департаменте также отметили, что сейчас на аукционы выставлены свыше 270 объектов свободного назначения.