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В Кремле прокомментировали обвал российских рынков
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В Кремле прокомментировали обвал российских рынков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экономическая повестка — константа в рабочем графике президента РФ Владимира Путина, координация действий с кабинетом министров происходит в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что предпринимает лично президент для стабилизации экономической ситуации.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.
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