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В феврале отмечался рост объема воздушных грузоперевозок в АТР
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В феврале отмечался рост объема воздушных грузоперевозок в АТР 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ — В феврале объем воздушных грузовых перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе /АТР/ вырос в годовом выражении на 6,5 процента. Об этом в понедельник сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта /IATA/.
АТР стал самым крупным регионом в мире по грузовым авиаперевозкам, на который приходится 37 процентов всех грузовых авиаперевозок в мире, сообщается в данных IATA о глобальных рынках грузоперевозок на февраль 2018 г.
Провозная способность воздушного грузового транспорта данного региона выросла в годовом выражении на 7,2 процента /измеряется в тонно-километрах/, сообщила организация.
В настоящее время объемы воздушных грузоперевозок в АТР возрастают в годовом исчислении на уровне в 6-7 процентов.
Несмотря на рост, риски от протекционистских мер, влияющих на регион, непропорционально высоки, говорится в пресс-релизе IATA.
IATA представляет около 280 авиакомпаний, которые обеспечивают 83 процента международного авиационного трафика. -0-
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