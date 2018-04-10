В феврале отмечался рост объема воздушных грузоперевозок в АТР

Пекин, 10 апреля / Синьхуа / — В феврале объем воздушных грузовых перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе /АТР/ вырос в годовом выражении на 6,5 процента. Об этом в понедельник сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта /IATA/.

АТР стал самым крупным регионом в мире по грузовым авиаперевозкам, на который приходится 37 процентов всех грузовых авиаперевозок в мире, сообщается в данных IATA о глобальных рынках грузоперевозок на февраль 2018 г.

Провозная способность воздушного грузового транспорта данного региона выросла в годовом выражении на 7,2 процента /измеряется в тонно-километрах/, сообщила организация.

В настоящее время объемы воздушных грузоперевозок в АТР возрастают в годовом исчислении на уровне в 6-7 процентов.

Несмотря на рост, риски от протекционистских мер, влияющих на регион, непропорционально высоки, говорится в пресс-релизе IATA.

IATA представляет около 280 авиакомпаний, которые обеспечивают 83 процента международного авиационного трафика. -0-