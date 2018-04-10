В Омской области выросли цены на все виды автомобильного топлива

Это следует из отчёта Омскстата.

В марте 2018 года Омской области подорожал бензин, а также дизельное и газовое топливо. Теперь автолюбителя литр дизельного топлива обойдётся в 40 рублей и 93 копейки. Стоимость этого вида топлива увеличилась на 13 копеек.

Литр бензина марки АИ-92 теперь стоит 36, 99 рубля, марки АИ -95 — 39,33 рубля, марки АИ-98-43,48 рубля. А вот газовое моторное топливо подорожало всего на 3 копейки. На заправках литр этого топлива стоит 16,15 рубля.

Отметим, что Омская область занимает пятое место среди регионов Сибирского федерального округа по стоимости бензина марки АИ-95, АИ-92 –седьмое, АИ-98 — девятое.