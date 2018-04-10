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В Казани пройдет акция, посвященная Дню борьбы с болезнью Паркинсона
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В Казани пройдет акция, посвященная Дню борьбы с болезнью Паркинсона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. 11 апреля в казанском парке имени Урицкого пройдет акция, посвященная Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона, в рамках которого состоится мастер-класс по танц-терапии и скандинавской ходьбе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Татарстан.
Гостям мероприятия также расскажут о современных методах реабилитации заболевания, а все желающие в свою очередь смогут задать медикам интересующие их вопросы.
В акции примут участие представители минздрава Татарстана, управления здравоохранения по городу Казани, госпиталя для ветеранов войн города Казани, клинико-диагностического центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии МЗ РТ.
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