Ещё
IPO корпоративных бизнес-процессов и отчетность финансов поддержат спрос на NYSE, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

IPO корпоративных бизнес-процессов и отчетность финансов поддержат спрос на NYSE, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
На фоне роста криптовалют, золото слабо дешевело до $1337,5 за унцию в свете небольшого повышения шансов обойтись без войны на Ближнем востоке. Тем не менее цена эталонного сорта нефти Brent осталась на $72 за баррель, так как напряжённость в этом регионе сохраняется. Рост пары евро/доллар ограничивался 1,2321, так как доходность трежерис выросла до 2,82%, потому что отсутствие новых пошлин имеет не только позитивные стороны.
Что касается отката для закупки, то вчера сезон отчётности стартовал с авиакомпании Delta Air Lines (Nyse: DAL), достигшей рекордной выручки благодаря спросу на перелёты над Атлантикой вопреки повышению издержек на топливо и персонал. Также в четверг компания управления активами BlackRock отчиталась с превышением прогноза по прибыли. В пятницу это попробуют повторить JPMorgan Chase & Co. (Nyse: JPM) и Citigroup Inc, в понедельник — Bank of America (Nyse: BAC). Среди бумаг крупнейших розничных банков, которые торгуются на Nyse, инвесторы в последнее время выбирали по капитализации свыше $300 млрд и дивидендной доходности +1,5%-+2%, на следующей неделе у них будет уже более-менее полная картина по формированию резервов и казначейской прибыли. В течение недели отчитываются PNC Financial Services Group Inc, Charles Schwab Corp, Goldman Sachs, Wells Fargo & Co, UnitedHealth Group, International Business Machines, Netflix, Johnson & Johnson, CSX Corporation, Intuitive Surgical, Progressive Corp, Lam Research, Prologis, M&T Bank.
Курс биткойна по отношению к главной валюте сбережений вырос на 13% до $7829 с $6941 после запуска банком Santander блокчейн-платформы платежей на основе Ripple. Рекомендуем инвесторам присмотреться разве что к шорту на биткойн, например, по фьючерсу на CME. В пользу этого говорит, например, падение долларовой себестоимости майнинга на евразийском пространстве, а также уменьшение безопасности расчётов в биткойнах.
В сфере первичных размещений тренд этого года — сделки в сфере софта для корпоративных бизнес-процессов, из которых нашим управляющим больше всего нравится Dropbox. 26 апреля IPO компании высоких технологий Ceridian HCM Holding (Nyse: CDAY) покажет, насколько убедительно она монетизирует HR-облако Dayforce, основные преимущества которого — один канал данных обо всём, что касается кадровой работы и полная прозрачность личных расчётов. Рост числа клиентов с 482 в 2012 году — до 3001 в 2017 году. Среди клиентов BlackRock, Molson Coors Brewing, Red Bull North America, Cushman & Wakefield, Hawaiian National Bank, Hibbett Sporting Goods, Trader Joe’s. Компания Ceridian выходит на IPO по $2,56-2,90 млрд, хотя была выкуплена в 2007 году за $5,3 млрд Выручка от HR-облака устойчиво растёт и составляет более половины от общих продаж Ceridian (компания основана в 1992 году). У компании имеется прогноз по выручке и EBITDA на первый квартал. Ceridian подала патентную заявку на метод представления эконометрической информации на основе финансовых трансакций в реальном времени. Несмотря на облако, имеется долг, но его планируют рефинансировать параллельно с IPO. В настоящее время у нас ещё нет рекомендации управляющих по этой бумаге.
Прайм: последние новости
Биржи Европы закрылись в минусе на заявлениях США по Сирии Минфин сообщил о своем намерении отложить покупки валюты: позитивно для рубля, - Наталия Орлова,главный экономист Альфа-банка Цена биткоина второй день растет более чем на 10%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»290
Рыбке настал конец58
Рыбке настал конец31
Москва решила ответить на санкции США208
Путин знает тайну главного оружия Трампа202
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:57
Синоптики рассказали об арктическом воздухе в Москве
Общество Новости Москвы
02:51
В Москве установят первый памятник Тургеневу
Новости Москвы
43:21
Капсулу с посланием потомкам заложили в парке Горького
Новости Москвы
03:20
Синоптики предсказали москвичам теплый май
Новости Москвы Общество
01:05
Иностранцы готовятся к резкому росту рубля
Рынки Экономика
01:00
В автобусах будут принимать банковские карты
Новости Москвы Экономика
00:36
Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение