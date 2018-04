На фоне роста криптовалют, золото слабо дешевело до $1337,5 за унцию в свете небольшого повышения шансов обойтись без войны на Ближнем востоке. Тем не менее цена эталонного сорта нефти Brent осталась на $72 за баррель, так как напряжённость в этом регионе сохраняется. Рост пары евро/доллар ограничивался 1,2321, так как доходность трежерис выросла до 2,82%, потому что отсутствие новых пошлин имеет не только позитивные стороны.

Что касается отката для закупки, то вчера сезон отчётности стартовал с авиакомпании Delta Air Lines (Nyse: DAL), достигшей рекордной выручки благодаря спросу на перелёты над Атлантикой вопреки повышению издержек на топливо и персонал. Также в четверг компания управления активами BlackRock отчиталась с превышением прогноза по прибыли. В пятницу это попробуют повторить JPMorgan Chase & Co. (Nyse: JPM) и Citigroup Inc, в понедельник — Bank of America (Nyse: BAC). Среди бумаг крупнейших розничных банков, которые торгуются на Nyse, инвесторы в последнее время выбирали по капитализации свыше $300 млрд и дивидендной доходности +1,5%-+2%, на следующей неделе у них будет уже более-менее полная картина по формированию резервов и казначейской прибыли. В течение недели отчитываются PNC Financial Services Group Inc, Charles Schwab Corp, Goldman Sachs, Wells Fargo & Co, UnitedHealth Group, International Business Machines Johnson & Johnson , CSX Corporation, Intuitive Surgical, Progressive Corp, Lam Research, Prologis, M&T Bank.