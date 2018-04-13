IPO корпоративных бизнес-процессов и отчетность финансов поддержат спрос на NYSE, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»

На фоне роста криптовалют, золото слабо дешевело до $1337,5 за унцию в свете небольшого повышения шансов обойтись без войны на Ближнем востоке. Тем не менее цена эталонного сорта нефти Brent осталась на $72 за баррель, так как напряжённость в этом регионе сохраняется. Рост пары евро/доллар ограничивался 1,2321, так как доходность трежерис выросла до 2,82%, потому что отсутствие новых пошлин имеет не только позитивные стороны.

Курс биткойна по отношению к главной валюте сбережений вырос на 13% до $7829 с $6941 после запуска банком Santander блокчейн-платформы платежей на основе Ripple. Рекомендуем инвесторам присмотреться разве что к шорту на биткойн, например, по фьючерсу на CME. В пользу этого говорит, например, падение долларовой себестоимости майнинга на евразийском пространстве, а также уменьшение безопасности расчётов в биткойнах.

В сфере первичных размещений тренд этого года — сделки в сфере софта для корпоративных бизнес-процессов, из которых нашим управляющим больше всего нравится Dropbox. 26 апреля IPO компании высоких технологий Ceridian HCM Holding (Nyse: CDAY) покажет, насколько убедительно она монетизирует HR-облако Dayforce, основные преимущества которого — один канал данных обо всём, что касается кадровой работы и полная прозрачность личных расчётов. Рост числа клиентов с 482 в 2012 году — до 3001 в 2017 году. Среди клиентов BlackRock, Molson Coors Brewing, Red Bull North America, Cushman & Wakefield, Hawaiian National Bank, Hibbett Sporting Goods, Trader Joe’s. Компания Ceridian выходит на IPO по $2,56-2,90 млрд, хотя была выкуплена в 2007 году за $5,3 млрд Выручка от HR-облака устойчиво растёт и составляет более половины от общих продаж Ceridian (компания основана в 1992 году). У компании имеется прогноз по выручке и EBITDA на первый квартал. Ceridian подала патентную заявку на метод представления эконометрической информации на основе финансовых трансакций в реальном времени. Несмотря на облако, имеется долг, но его планируют рефинансировать параллельно с IPO. В настоящее время у нас ещё нет рекомендации управляющих по этой бумаге.