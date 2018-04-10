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Альбомы из личных коллекций семьи Романовых покажут в РГБ в рамках акции «Библионочь»
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Альбомы из личных коллекций семьи Романовых покажут в РГБ в рамках акции «Библионочь» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 21 апреля, одной из главных площадок в столице станет Российская государственная библиотека (РГБ), сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
«21 апреля стартует Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь», в ней примут участие более 1 тыс. библиотек. Тема «Библионочи» в 2018 г. — «Магия книги», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одной из главных площадок акции в Москве станет Российская государственная библиотека, которая в шестой раз примет участие в «Библионочи». Вечером пройдут творческие встречи с режиссером Алексеем Германом-младшим и писателем Алексеем Ивановым, прозаиком, публицистом и тележурналистом Александром Архангельским.
«Кроме того, в «Библионочь» можно будет посетить книгохранилище библиотеки — крупнейшее в мире, в котором размещена значительная часть фонда РГБ: 30 млн документов из 47,1 млн в целом. Участники всероссийской акции пройдут по ярусам хранилища, увидят редкие издания и альбомы из личных коллекций императорской семьи Романовых, основателя библиотеки государственного канцлера Н.Румянцева, военного коллекционера А. Макарова и других известных собирателей книг, ознакомятся с механизмом поиска и передачи книг в читальные залы и особенностями внутреннего устройства библиотеки, услышат интересные истории, связанные с книгами и их собирателями. Начало экскурсий — в 18:00. На экскурсии можно попасть в порядке живой очереди из подъезда №3», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в этом году впервые мероприятия «Библионочи» пройдут еще и в Доме Пашкова. Здесь пройдет иммерсивный спектакль «Театра живого действия» «Дело о библиотеке».
Организаторы акции «Библионочь» — министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».
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