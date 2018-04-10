Российский рынок труда «выздоравливает»

«С 28 марта по 4 апреля 2018 г. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 779 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 902 340 человек», — отмечают специалисты ведомства. При этом количество вакансий, заявленных работодателями службы занятости населения к 4 апреля, составило 1,4 млн, что почти на 621 тысячу больше, чем граждан, официально зарегистрировавшихся на бирже труда.

Чукотский автономный округ и Кировская область. Правда, позитивная картина наблюдается не везде. Сообщается, что в 12 регионах страны зафиксирован рост числа безработных. Лидерами антирейтинга стали Якутия

Татьяна Руппель