Откройте, Центробанк. Что могут разрешить регулятору по новому закону

Обозреватель Sobesednik.ru — о фактическом превращении ЦБ в «силовое» ведомство, которое сулит новый законопроект.

Еще одним правоохранительным органом станет больше. Право беспрепятственно заходить в офисы компаний и получать доступ к документам — такие полномочия может получить Центробанк в лице своих сотрудников.

В аналитической справке к документу говорится, что это необходимо для борьбы с неправомерными махинациями с использованием инсайдерской информации. Поправки вносятся в статью 14 Закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информаци.

Сейчас Банк России может только запрашивать документацию у хозяйствующих субъектов. В результате принятия такого закона будет открыт доступ к банковской тайне, коммерческой и служебной. Регулятору станут доступны и другие тайны, вплоть до информации о почтовых переводах денег. В общем, все, за исключением государственной тайны.

Не совсем понятно, зачем такое усиление очередного регулятора. Недавно сообщалось о том, что Генпрокуратура зафиксировала нарушения в работе Московской биржи как раз в связи с нарушением закона об инсайдерской информации. Проверку проводил Центробанк по представлению надзорного ведомтсва и установил, что инсайдеры, сотрудничавшие с биржей, не уведомляли о совершении сделок на срочном рынке. Вернее уведомляли, но не срочно. Как заявили «Новой газете» в Генпрокуратуре, уведомления предоставлялись с нарушением срока до 1,5 лет. Тогда как должны были уведомлять и биржу, и Центробанк. Ответственность понесла Московская биржа — штраф 300 тысяч за каждое нарушение (сколько всего — неизвестно, но более одного). Значит, и в таком виде, когда Банк России осуществляет проверку по предоставлению правоохранительных органов , система работает.

Тогда что это — еще один синоним доверия нынешнему руководителю Банка-регулятора? Во всяком случае, именно ЦБ называют инициатором таких поправок. А ведь финансовый регулятор не имеет права законодательной инициативы, и пришлось заручаться поддержкой группы депутатов для того, чтобы этот законопроект попал в Думу . Он должен был обсуждаться в конце прошлой недели, но заседание комитета по финансовым рынкам было перенесено. А с нынешним витком кризиса оно может быть отложено еще дальше.

Однако законопроект уже привлек внимание. Еще бы — Банк России будет вправе ознакамливаться с документам и информацией, доступ к которой ограничен федеральными законами. В рамках проверок по инсайдерским делам в целях избежания сознательного искажения, сокрытия или уничтожения информации (так указано в документе) сотрудники Банка России получат право самостоятельно копировать оригиналы документов и компьютерной информации. Это большая разница по сравнению с нынешней ситуацией, кода организации предоставляют информацию по запросу.

После внесения изменений фирмы будут должны во время проверок предоставить доступ к всевозможным актам, договорам, справкам, деловой корреспонденции, иным документам и материалам на усмотрение ЦБ. Все это обосновывается тем, что Банку-регулятору необходимы возможности для сбора доказательств для противодействия манипулирования финансовым рынком. О том, что ЦБ это может делать и сейчас, но только в связке с МВД или Генпрокуратурой, в пояснительной записке к документу не сообщается.