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Зарплаты чиновников в Прикамье незначительно выросли
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Зарплаты чиновников в Прикамье незначительно выросли 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Это 40,8% от общей численности работников, занятых в органах госвласти. На муниципальной службе работали 8,2 тыс. человек — 74,9% от общей численности работников органов МСУ.
По сравнению с 2016 годом численность гражданских и муниципальных чиновников исполнительной власти выросла на 1,2% и составила 17,8 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих составила 41 тыс. 342 рубля. У муниципальных чиновников этот показатель составил — 34 тыс. 559 рублей.
За год среднемесячная начисленная заработная плата госчиновников выросла на 2,9%, у работников госвласти также отмечен рост на 1,2%.
Фото: Pixabay.com
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 Ещё 3 источника 
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