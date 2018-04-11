Зарплаты чиновников в Прикамье незначительно выросли

Это 40,8% от общей численности работников, занятых в органах госвласти. На муниципальной службе работали 8,2 тыс. человек — 74,9% от общей численности работников органов МСУ.

По сравнению с 2016 годом численность гражданских и муниципальных чиновников исполнительной власти выросла на 1,2% и составила 17,8 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих составила 41 тыс. 342 рубля. У муниципальных чиновников этот показатель составил — 34 тыс. 559 рублей.

За год среднемесячная начисленная заработная плата госчиновников выросла на 2,9%, у работников госвласти также отмечен рост на 1,2%.

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