В столице стартовали торги на городские торговые павильоны «Продукты» и «Цветы»

Заявки на участие в аукционах принимаются до 11 мая в электронной форме, а сами аукционы пройдут 16 мая.

Департамент торговли и услуг Москвы объявил торги на городские торговые павильоны «Продукты» и «Цветы», сообщил во вторник, 10 апреля глава ведомства Алексей Немерюк

— Городские павильоны и открытые конкурентные процедуры, на которых мы их разыгрываем, — это идеальный механизм для любого начинающего предпринимателя запустить свой собственный бизнес с нуля, фактически открыть мини-магазин «у дома». Сейчас 15 городских торговых павильонов, предназначенных для реализации продовольственных товаров в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном и Зеленоградском административных округах, а также павильон «Цветы» в Восточном административном округе выставлены на торги, — сообщил он.

Он добавил, что заявки на участие в аукционах принимаются до 11 мая в электронной форме, а сами аукционы пройдут 16 мая. По итогам аукциона предприниматель заключает договор с департаментом торговли и услуг на право осуществления торговой деятельности в городском павильоне «под ключ». В них будет все необходимое оборудование и даже корзинки для покупателей.

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