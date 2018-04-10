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Балтинвестбанк возобновляет автокредитование с господдержкой
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Балтинвестбанк возобновляет автокредитование с господдержкой 

Банки.ру 32 минуты назад
Балтинвестбанк возобновил действие госпрограммы автокредитования. В рамках программы клиентам, оформляющим автокредит впервые либо имеющим двух и более детей, предоставляется скидка в размере 10% от стоимости приобретаемой машины. Денежные средства выдаются на покупку нового автомобиля российской сборки 2017—2018 года стоимостью до 1,45 млн рублей. Процентная ставка зависит от первоначального взноса и варьируется от 15,5% до 16,5% годовых при покупке заемщиком полиса каско и от 16,5% до 17,5% годовых при отказе от страхования залога.
Минимальный взнос составляет 15% собственных средств клиента от стоимости машины. Срок кредита варьируется от 2 до 7 лет, а максимальная сумма ограничена 1,305 млн рублей (но не может превышать 90% от стоимости ТС).
«При желании кредит можно получить без подтверждения дохода с увеличением итоговой ставки на 0,5 процентного пункта. Личное страхование на процентную ставку не влияет», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
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