АТОР назвала самые дешевые пляжные курорты для отдыха на майских праздниках

Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела исследование средних цен на пакетные туры на майские праздники по 12 наиболее популярным пляжным направлениям, сообщает пресс-служба ассоциации.

Расчет стоимости пакетов произведен исходя из следующих условий: тур на двоих взрослых, в тур включен авиаперелет туда и обратно, размещение продолжительностью 7 ночей и вылет 28 апреля.