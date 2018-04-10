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АТОР назвала самые дешевые пляжные курорты для отдыха на майских праздниках
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АТОР назвала самые дешевые пляжные курорты для отдыха на майских праздниках 

Rambler News Service 33 минуты назад
Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела исследование средних цен на пакетные туры на майские праздники по 12 наиболее популярным пляжным направлениям, сообщает пресс-служба ассоциации.
Расчет стоимости пакетов произведен исходя из следующих условий: тур на двоих взрослых, в тур включен авиаперелет туда и обратно, размещение продолжительностью 7 ночей и вылет 28 апреля.
Самым дешевым направлением оказался Крым — средняя цена пакетного тура на период майских праздников составила, по данным АТОР, 37 тыс. рублей. Далее следуют Сочи и Анапа — 42,3 тыс. рублей и 58,5 тыс. рублей соответственно.
Далее располагаются Болгария и Турция — средние цены на пакетные туры в эти страны составили 60,1 тыс. рублей и 62,5 тыс. рублей. За ними следуют Испания (70,5 тыс. рублей), Черногория (80 тыс. рублей), Кипр (82 тыс. рублей), Тунис (87,3 тыс. рублей), Таиланд (88,03 тыс. рублей), Италия (88,04 тыс. рублей) и Греция (98,2 тыс. рублей).
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