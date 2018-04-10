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Глава ЦБ не увидела рисков финансовой стабильности России
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Глава ЦБ не увидела рисков финансовой стабильности России 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
«У Центрального банка есть широкий набор инструментов, для того чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять какие-то системные меры, — полагает она. — Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции возможные вводить».
По словам Набиуллиной, умеренно-жесткая денежно-кредитная политика позволяет сглаживать эффект от подобных событий на инфляцию. Плавающий курс абсорбирует волатильность, считает глава ЦБ.
"Те события, которые произошли в пятницу, естественно вызывают коррекцию рынка, мы ее наблюдаем. Как в таких случаях бывает, в первые дни после события наблюдается повышенная волатильность, потому что здесь еще много неопределенности. Для инвесторов, для участников рынка не совсем понятны последствия и границы этих последствий, идет осмысление всего этого. На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации финансовой сферы экономики к этим изменившимся внешним условиям, и я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются", — заключила Набиуллина.
В понедельник, 9 апреля, индекс РТС снизился на 11,4 процента — это было самое стремительное падение с марта 2014 года. Рубль последовал тренду, потеряв около четырех процентов стоимости к доллару и преодолев отметку 60. Утром 10 апреля доллар продолжил падение. К 11.00 мск биржевой курс «американца» успел преодолеть отметку 63 рубля впервые с декабря 2016 года, курс евро — 78 рублей впервые с апреля того же года.
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