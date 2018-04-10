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В Казахстане судят руководство Пенсионного фонда страны
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В Казахстане судят руководство Пенсионного фонда страны 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Бывший глава Пенсионного фонда Казахстана будет лишен свободы — гособвинение попросило суд Алма-Аты признать виновным Руслана Ерденаева в растрате средств фонда и в получении взятки в крупном размере. Ему могут назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщают во вторник казахстанские СМИ.
Вместе с экс-председателем «Единого накопительного Пенсионного фонда» судят его пятерых сообщников, в том числе замглаву фонда и начальника департамента, которым угрожает от 7 до 11 лет тюрьмы. Сумма потерь фонда от махинаций должностных лиц составила 500 млрд тенге, то есть 15,6 млн долларов. Растрату пенсионных активов они всячески пытались скрыть, опровергая публикации в СМИ о тёмных сделках в фонде, который в народе окрестили «чёрным ящиком», напоминают местные издания.
Расследование началось только после того, как делом занялся госкомитет национальной безопасности. Кроме того, бывший руководитель фонда Ерденаев, сознавшийся в преступлении, и его заместитель Дабыр Медетбеков обвиняются в получении взятки в особо крупном размере — 700 тысяч долларов.
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