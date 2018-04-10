Власти Москвы объявили торги на городские павильоны «Продукты» и «Цветы»

Департамент торговли и услуг Москвы объявил торги на городские торговые павильоны «Продукты» и «Цветы». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента Алексей Немерюк.

«Городские павильоны и открытые конкурентные процедуры, на которых мы их разыгрываем, — это идеальный механизм для любого начинающего предпринимателя запустить свой собственный бизнес с нуля, фактически открыть мини-магазин «у дома». Сейчас 15 городских торговых павильонов, предназначенных для реализации продовольственных товаров в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном и Зеленоградском административных округах, а также павильон «Цветы» в Восточном административном округе выставлены на торги», — сообщил А. Немерюк.

Он добавил, что заявки на участие в аукционах принимаются до 11 мая в электронной форме, а сами аукционы пройдут 16 мая. По итогам аукциона предприниматель заключает договор с департаментом торговли и услуг на право осуществления торговой деятельности в городском павильоне «под ключ».

«Места размещения павильонов подобраны префектурами административных округов, исходя из потребностей населения, согласованы с депутатами и заинтересованными городскими органами исполнительной власти. Внешний вид объектов утвержден Москомархитектурой, в объектах установлено все необходимое для работы оборудование, включая корзинки для покупателей», — пояснил руководитель департамента торговли и услуг.