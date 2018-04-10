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Размер рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотечного кредита в Москве снизился на 12,1%
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Размер рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотечного кредита в Москве снизился на 12,1% 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Размер рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотечного кредита в Москве на 1 апреля 2018 г. составляет 140,6 тыс. руб., что на 12,1% меньше, чем показатель на 1 августа 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно предоставленным данным, в Москве рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита на 1 августа 2017 г. составлял 160 тыс. руб., на 1 апреля 2018 г. аналогичный показатель составляет 140,6 тыс. руб. Таким образом, зафиксировано снижение на 12,1%. В Московской области рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита на 1 апреля 2018 г. составил 108,4 тыс. руб., что на 1,8% больше, чем показатель на 1 августа 2017 г. (106,5 тыс. руб.).
Уточняется, что в соответствии с проведенным исследованием НБКИ по состоянию на 1 апреля 2018 г. размер рекомендованного семейного дохода, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, снизился по сравнению с 1 августа 2017 г. на 6,9% (или на 4,8 тыс. руб.) и составил 64,7 тыс. руб. На 1 августа 2017 г. данный показатель находился на уровне 69,5 тыс. руб.
«Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3», — поясняется в сообщении.
Отмечается, что наиболее высокую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) среди 50-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют Архангельская область, Хабаровский край, Кировская и Тверская области. В свою очередь, рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) среди 50-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов зафиксирован в Волгоградской области, Республике Коми, Кемеровской, Оренбургской областях.
«Доступность ипотеки продолжает расти, что во многом объясняется значительным снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости. Вместе с тем, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни», — приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.
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