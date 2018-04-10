Ещё
Весеннее оживление на «Бирже вагонов ©» RailCommerce
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весеннее оживление на «Бирже вагонов ©» RailCommerce 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Всего оператор заявил на торги свыше 17 000 полувагонов. На торгах была предложена конструкция лотов по самому широкому перечню грузов: руда, уголь, строительные грузы и прочие, а также самого разного количества вагонов в одном лоте: от 1 до 500 полувагонов. Этот подход позволил заинтересовать большое количество различных субъектов, в том числе и компаний-грузоотправителей мелкого и среднего бизнеса, а также крупных производственных компаний. На торги аккредитовалось 32 компании Казахстана, 29 из которых в итоге были признаны победителями торгов по 59 лотам. Торги проводились под перевозки в апреле по самым разным направлениям внутри Республики Казахстан и по направлению в порты и на перевалочные станции. По результатам торгов сформировался спектр предложений по усовершенствованию механизма Биржи и содержательной части лотов, которые будут адресованы в ближайшее время партнёрам Биржи. По данным пресс-службы RailCommerce, у партнёров Биржи есть реальные планы наращивания объёмов торгов в будущих периодах. Напомним, компания активно развивается географически, присутствуя физически в 7 из 15 стран Пространства 1520, и в цифровом формате — в каждой стране мира.
РЖД-Партнер: последние новости
Стоимость билета базового класса на Сапсан из Москвы в Нижний Новгород составит 1 112 руб Цены на перелеты по России снижаются Погрузка экспортных грузов в порты в I квартале текущего года выросла на 4,6%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148107
Рубль продолжил резкое падение351
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России74
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым701
Сын Табакова взбесил народ159
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
03:38
Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово
Новости Москвы Экономика
10:37
Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова
Новости Москвы Недвижимость
00:47
Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
Новости Москвы
00:19
На МЦК началась генеральная уборка
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение