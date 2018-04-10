Весеннее оживление на «Бирже вагонов ©» RailCommerce 

Всего оператор заявил на торги свыше 17 000 полувагонов. На торгах была предложена конструкция лотов по самому широкому перечню грузов: руда, уголь, строительные грузы и прочие, а также самого разного количества вагонов в одном лоте: от 1 до 500 полувагонов. Этот подход позволил заинтересовать большое количество различных субъектов, в том числе и компаний-грузоотправителей мелкого и среднего бизнеса, а также крупных производственных компаний. На торги аккредитовалось 32 компании Казахстана, 29 из которых в итоге были признаны победителями торгов по 59 лотам. Торги проводились под перевозки в апреле по самым разным направлениям внутри Республики Казахстан и по направлению в порты и на перевалочные станции. По результатам торгов сформировался спектр предложений по усовершенствованию механизма Биржи и содержательной части лотов, которые будут адресованы в ближайшее время партнёрам Биржи. По данным пресс-службы RailCommerce, у партнёров Биржи есть реальные планы наращивания объёмов торгов в будущих периодах. Напомним, компания активно развивается географически, присутствуя физически в 7 из 15 стран Пространства 1520, и в цифровом формате — в каждой стране мира.