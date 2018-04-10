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Курс евро превысил 78 рублей
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Биржевой курс евро превысил 78 рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс евро на Московской бирже в ходе торгов 10 апреля превысил 78 рублей, следует из данных биржи.
Максимальное значением для пары EUR/RUB в ходе торгов составило 78,42 руб. Торги открылись на уровне 74,43 руб. за евро. Текущий курс по состоянию на 10:50 по московскому времени составляет 77,61 руб. за евро.
Курс доллара в ходе торгов превысил 63 рубля. Максимальное значение для пары UDS/RUB составило 63,55 рубля, торги открылись на уровне 60,28 рубля. Текущий курс по состоянию на 10:50 по московскому времени составляет 63,01 рубля.
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