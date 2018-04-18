Ещё
Бизнес-диалог Россия-Индия состоится на площадке ПМЭФ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнес-диалог Россия-Индия состоится на площадке ПМЭФ-2018 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Руководители крупнейших российских и индийских компаний обсудят перспективы расширения двусторонних экономических связей.
В рамках Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года состоится бизнес-диалог Россия-Индия. Договоренность о проведении мероприятия была достигнута в ходе визита Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина в Индию в марте 2018 года.
Участники мероприятия — руководители крупнейших российских и индийских компаний — обсудят перспективы расширения двусторонних экономических связей и областей взаимодействия, наметят шаги по углублению промышленного и технического сотрудничества между экономиками России и Индии, а также оценят перспективы межрегионального сотрудничества и совместных инвестиционных проектов.
«Текущее экономическое сотрудничество между Россией и Индией осуществляется в областях энергетики, металлургии, автомобиле— и авиастроения, трансфера высоких технологий, а также развития инфраструктурных объектов. Товарооборот между государствами составил около 10 миллиардов долларов в 2017 году, что на 21,5% выше, чем годом ранее. Очевидно, что потенциал торгово-экономических отношений не исчерпан, в связи с чем лидерами России и Индии поставлена задача к 2025 году увеличить взаимную торговлю в 3 раза до 30 миллиардов долларов», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Для достижения поставленной задачи Россия и Индия активно взаимодействуют по множеству направлений, в том числе в сфере организации деловых мероприятий. В частности, Индия приняла участие в ПМЭФ-2017 в качестве страны-гостя. Делегацию возглавлял Премьер-министр страны Нарендра Моди.
В ходе форума Индия заявила о намерении модернизации своих вооруженных сил на сумму 150 миллиардов долларов США. Кроме того, Россия и Индия подписали генеральное соглашение о сооружении третьей очереди индийской атомной электростанции «Куданкулам». На полях форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Фондом «Росконгресс» и агентством InvestIndia. Документ предусматривает взаимодействие в области торговли, привлечения инвестиций и информационно-стратегической поддержки с целью расширению возможностей для прямого инвестирования и помощи российским и индийским компаниям.
ТК «Звезда»: последние новости
Решение Трампа по санкциям значительно укрепило рубль Игра в девальвацию: Трамп разошелся в обвинениях в адрес России Гидрографы ТОФ совместно с журналистами Приморского края примут участие в субботнике на маяке Басаргина
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США146
В Кремле ответили на «план Авакова»195
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника75
Нападение на школу произошло в Башкирии271
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение