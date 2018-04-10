Дворкович прокомментировал ситуацию на финансовых рынках

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович назвал сложной ситуацию на финансовых рынках. Об этом он сказал в ходе «Биржевого форума — 2018».
«Действительно рынки сейчас находятся в сложной ситуации. Вообще фраза о стабильности всегда, скажем так, немного напрягает, потому что рынки быть стабильными не могут по определению, на рынке всегда должно что-то происходить», — сказал он.
По словам Дворковича, рыночные котировки формируются на основе ожиданий, и введённые против российских компаний санкции создали значительную неопределённость для инвесторов.
«Реакция достаточно предсказуема, и сейчас самое главное минимизировать эту неопределённость, прежде всего обеспечив стабильную, спокойную работу предприятий, на которых трудятся сотни тысяч людей», — подвёл итог Дворкович.