Дворкович прокомментировал ситуацию на финансовых рынках

Дворкович назвал сложной ситуацию на финансовых рынках

«Действительно рынки сейчас находятся в сложной ситуации. Вообще фраза о стабильности всегда, скажем так, немного напрягает, потому что рынки быть стабильными не могут по определению, на рынке всегда должно что-то происходить», — сказал он.

По словам Дворковича, рыночные котировки формируются на основе ожиданий, и введённые против российских компаний санкции создали значительную неопределённость для инвесторов.