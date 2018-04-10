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Эксперт прогнозирует кризис на барнаульском рынке жилья
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Эксперт прогнозирует кризис на барнаульском рынке жилья 

АиФ — Алтай 46 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Кризис на рынке жилья в Барнауле прогнозирует Валерий Мищенко, профессор кафедры региональной экономики и управления АлтГУ. Он связывает это с тем, что в городе выдается слишком мало разрешений на новое строительство.
Валерий Мищенко сообщил «Политсибру», что владельцам жилья кризис «на руку»: цены на квартиры начнут расти. А вот тем, кто только собирался купить жилье, квадратный метр обойдётся дороже.
В Барнауле в 1 квартале 2018 года уже зафиксирован рост цен на квартиры в новостройках. Квадратный метр подорожал на 3,4% до 43 664 рублей, а стоимость предложения — на 6,8% (до 2,2 млн рублей). Рост цен связывают с резким сокращением сдачи жилья в 2017 году (на 16,9%). В Барнауле, где строится половина всего алтайского жилья, падение в 2017 году составило и вовсе 21,6%. В январе-феврале 2018 года наблюдается небольшой рост по сравнению с провальными месяцами, но эксперты считают, что цифры начала года не показательны.
Алексей Бобров, председатель комитета по строительству и архитектуре Барнаула, еще в 2017 году обращал внимание на резкое сокращение числа выданных разрешений на строительство многоквартирных домов: «в 2014 году их выдали 77, в 2015 году — 48, в 2016 — 29. Учитывая изложенные показатели по вводу жилья, которые спланированы до 2020 года, выполнение плана в 2017 году вызывает опасение, и его не выполнить в 2018».
Кризисной ситуации на рынке недвижимости способствует ряд причин: не принят Генплан Барнаула; тормозится выдача разрешений на строительство новых «долевок»; застройщики не соглашаются строить за свой счет школы и детские сады с последующим их выкупом муниципальными властями (об этом они сообщили на условиях анонимности).
Некоторые эксперты также считают, что нынешний «профильный» региональный министр Иван Гилев не строитель по специальности и недостаточно знаком с проблемами отрасли.
АиФ — Алтай: последние новости
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