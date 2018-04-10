«Казань Арене» предлагали крупную сумму за коммерческое название

Руководству «Казань Арены» предлагали 2 миллиона долларов за смену названия стадиона на коммерческое.

Об этом «Реальному времени» рассказал гендиректор стадиона Радик Миннахметов

«Были желающие купить название стадиона. Рыночная оценка при самом минимуме — 1 миллион долларов в год. Нам были готовы дать 2 миллиона. Мы решили, что это хорошая идея с экономической точки зрения, поскольку стадион вышел бы на операционную прибыль. Но нам не разрешили. У нас и так хорошее название», — сказал Миннахметов.

«Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов (по курсу 2013-го года, — прим. ред.) объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет. Мы привлекли сюда много инвестиций. Даже тот же медиафасад — его ведь не за бюджетные средства построили. Пришел московский инвестор и сделал его почти за 8 миллионов долларов. Мы за годы нашего управления привлекли не менее 500 миллионов рублей», — также сказал гендиректор стадиона.

Напомним, «Казань Арена» принимала матчи Кубка конфедераций-2017, а также будет принимать поединки чемпионата мира-2018.