Потанин: стоимость «Норникеля» будет расти

Как новые санкции переживет одна из крупнейших российских компаний — горно-металлургический комбинат «Норильский никель»? Об этом ведущей программы «Мнение» Эвелине Закамской рассказал президент корпорации Владимир Потанин.

"Вот, например, компания «Норильский никель», которую я представляю, несмотря на то, что она непосредственно не попадает под санкции. Тем не менее, тоже сталкивается с этим встречным ветром. Как минимум, упали довольно значительно, акции компании. Я уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но, тем не менее, инвесторы не бывают довольны, когда эти акции падают", — отметил Потанин. Санкции могут быть усилены на некоторое время, но несмотря на политику «Норникелю», как крупнейшему в мире производителю меди, никеля и платины, на 10-15 лет обеспечена благоприятная ниша на рынке. "Санкции — это деструктивный термин. Поэтому когда он появляется в нашем лексиконе — это всегда нехорошо. Некоторое время, я думаю, эта тенденция будет продолжаться. Более того, я думаю, что мы не можем исключать и усиления давления", — заявил глава «Норникеля», отметив, что даже в этих условиях «Норникель» будет увеличивать экспортные возможности. "Мы намерены держать долговую нагрузку на приемлемом уровне для инвестиционного рейтинга", — подчеркнул Потанин. По его словам, компанию ждет многомиллирадная прибавка акционерной стоимости и сохранение высокой дивидендной доходности.