Ещё
Потанин: стоимость «Норникеля» будет расти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потанин: стоимость «Норникеля» будет расти 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Курс акций ГМК «Норильский никель» после падения фондового рынка России в понедельник восполнит потери, заявил глава компании Владимир Потанин в интервью в программе «Мнение» телеканала «России 24». Компанию ждет «многомиллирадная прибавка стоимости».
Как новые санкции переживет одна из крупнейших российских компаний — горно-металлургический комбинат «Норильский никель»? Об этом ведущей программы «Мнение» Эвелине Закамской рассказал президент корпорации Владимир Потанин.
"Вот, например, компания «Норильский никель», которую я представляю, несмотря на то, что она непосредственно не попадает под санкции. Тем не менее, тоже сталкивается с этим встречным ветром. Как минимум, упали довольно значительно, акции компании. Я уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но, тем не менее, инвесторы не бывают довольны, когда эти акции падают", — отметил Потанин. Санкции могут быть усилены на некоторое время, но несмотря на политику «Норникелю», как крупнейшему в мире производителю меди, никеля и платины, на 10-15 лет обеспечена благоприятная ниша на рынке. "Санкции — это деструктивный термин. Поэтому когда он появляется в нашем лексиконе — это всегда нехорошо. Некоторое время, я думаю, эта тенденция будет продолжаться. Более того, я думаю, что мы не можем исключать и усиления давления", — заявил глава «Норникеля», отметив, что даже в этих условиях «Норникель» будет увеличивать экспортные возможности. "Мы намерены держать долговую нагрузку на приемлемом уровне для инвестиционного рейтинга", — подчеркнул Потанин. По его словам, компанию ждет многомиллирадная прибавка акционерной стоимости и сохранение высокой дивидендной доходности.
Вести.Ru: последние новости
США расширили санкции против России, а ЕС - против КНДР Обвал рубля: как это делается? Как спасти "Русал"?
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила сбивать ракеты США640
200 человек погибли при падении самолета в Алжире21
Рубль продолжил безустанное падение349
США готовят новый удар по России624
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»96
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
00:24
Собянин пригласил москвичей на «Тотальный диктант»
Новости Москвы Общество
01:02
В Москве стали реже получать травмы на производстве
Новости Москвы
02:05
Москвичам посоветовали готовиться к полярному вторжению
Общество Новости Москвы
03:58
Стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро»
Новости Москвы
01:01
Дороги в Москве будут мыть каждый месяц
Новости Москвы
03:28
Граффити на «Никитской» обновят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение