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Потанин: акции «Норникеля» в долгосрочной перспективе вырастут до прежних уровней
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Потанин: акции «Норникеля» в долгосрочной перспективе вырастут до прежних уровней 

ТАСС 1 час назад
Фото: Северпост
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Американские санкции оказали давление на котировки акций горно-металлургической (ГМК) "Норильский никель", однако в долгосрочной перспективе они вырастут до прежних уровней, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин в эфире телеканала «Россия 24».
"Вот, например, компания «Норильский никель», которую я представляю, несмотря на то, что она непосредственно не попадает под санкции. Тем не менее, видите, тоже сталкивается с этим встречным ветром. Ну, как минимум, упали довольно значительно, так сказать, акции компании. Я уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но, тем не менее, инвесторы не бывают довольны, когда эти акции падают", — сказал Потанин.
Рыночная капитализация «Норникеля» упала, поскольку «весь российский рынок „присел“, уточнил Потанин. По его мнению, давление на российскую экономику может усилиться.
ТАСС: последние новости
Минфин: инвесторы США должны до 7 мая продать акции фирм из РФ, подпавших под санкции Курс доллара к рублю на Московской бирже превысил 61 рубль Лондонская биржа металлов с 17 апреля временно ограничит торговлю металлом "Русала"
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