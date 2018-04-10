Потанин: акции «Норникеля» в долгосрочной перспективе вырастут до прежних уровней

"Вот, например, компания «Норильский никель», которую я представляю, несмотря на то, что она непосредственно не попадает под санкции. Тем не менее, видите, тоже сталкивается с этим встречным ветром. Ну, как минимум, упали довольно значительно, так сказать, акции компании. Я уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но, тем не менее, инвесторы не бывают довольны, когда эти акции падают", — сказал Потанин.

Рыночная капитализация «Норникеля» упала, поскольку «весь российский рынок „присел“, уточнил Потанин. По его мнению, давление на российскую экономику может усилиться.