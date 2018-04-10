Сегменты, наиболее уязвимые к новому потоку негатива, — валютный рынок и корпоративный долг, — Аналитики Росбанка

Вчера котировки многих категорий финансовых активов понесли наибольшие дневные потери за период последних лет.

Курс USD/RUB прибавил 4.2% до 60.54. Доходности ОФЗ выстрелили от 40-45 бп в наиболее коротких бенчмарках (1-2 года) до 18-23 бп в середине и на длинном участке кривой; рублевые процентные свопы прибавили 12-22 бп на горизонте 1-5 лет. Доходности российских долларовых суверенных еврооблигаций прибавили от 16 бп до 29 бп вдоль кривой; корпоративные долларовые инструменты также потеряли по несколько процентных пунктов в цене.

Эмоциональную реакцию рынков можно понять. Второй квартал изначально обещал быть не из легких для российских активов, учитывая комбинацию как внутренних (сезонная слабость текущего счета платежного баланса при покупках валюты Минфином , агрессивное позиционирование в сторону дальнейшего снижения ставок ЦБ , масштабные внутренние госзаимствования), так и внешних факторов (нестабильность на нефтяном рынке, шаткое равновесие в сегменте UST, неустойчивость спроса на риск). На это наслоилось накопленное за последние месяцы и годы позиционирование в пользу российских активов — как следствие, «искры» геополитических новостей хватило для полноценного «взрыва».

Ключ к пониманию того, как долго продлится текущий виток гипер-волатильности на рынках и в какую сторону разрешится, лежит в плоскости геополитики. Мы сомневаемся, что у кого-то в принципе может быть четкое и обоснованное видение итоговых раскладов в текущих условиях крайней неопределенности. Ближайшая точка, за которой будут следить инвесторы, — принятие решение властями США по ответным мерам вследствие обвинений в использовании химоружия на территории Сирии (ожидается в следующие 2 дня).

При этом, важно отметить, что вчера действительно наблюдались повышенные обороты на валютном рынке ($9.8 млрд в сегменте USDRUB_TOM) — однако, у нас не сложилось ощущения, что крупные иностранные инвесторы уже начали массированно закрывать свои позиции в российских долговых инструментах.

В итоге, траектория российских активов в ближайшие дни обещает быть крайне волатильной и зависимой от поступающих сообщений. По нашему мнению, сегменты, наиболее уязвимые к новому потоку негатива, — валютный рынок (пара USD/RUB как «любимый» способ играть на геополитических новостях) и корпоративный долг (ввиду рисков расширения санкционных списков).