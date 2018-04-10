Грузовики форсируют рынок России Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование рынка грузовых автомобилей в России в марте 2018 года и выяснили, что в отчетный месяц в стране объем реализации такой техники вырос на 26,3% в годовом сравнении.
В марте нынешнего года в РФ было реализовано 6883 новых грузовика, тогда как в марте 2017 года было продано 5448 таких машин. По результатам продаж за первые три месяца этого года грузовой рынок страны вырос на 32,7% до 17 480 ед. (годом ранее — 13 175 ед. техники).
Продажи в сегменте российских грузовиков в марте выросли на 11,5% (до 3506 ед.), а за первый квартал — на 13% (до 9317 ед.). В то же время объем продаж грузовиков-иномарок увеличился в прошлом месяце на 46,5% (до 3377 ед.) а за январь-март вырос на 66% (до 8163 ед.).
Лидер грузового рынка РФ, компания «КАМАЗ», продала в марте 2364 ед. техники, на 24% больше, чем годом ранее. Второе место в мартовском рейтинге заняла марка «ГАЗ» — 720 ед. (+3%), а на третьем место вышел VOLVO — 515 ед. техники (+40%). Также выглядит тройка лидеров грузового рынка РФ по результатам первого квартала: «КАМАЗ» — 5862 ед. (+12,8%), «ГАЗ» — 2025 ед. (+17,5%), VOLVO — 1357 шт. (+71,6%).