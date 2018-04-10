Грузовики форсируют рынок России

Грузовики форсируют рынок России Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование рынка грузовых автомобилей в России в марте 2018 года и выяснили, что в отчетный месяц в стране объем реализации такой техники вырос на 26,3% в годовом сравнении.

В марте нынешнего года в РФ было реализовано 6883 новых грузовика, тогда как в марте 2017 года было продано 5448 таких машин. По результатам продаж за первые три месяца этого года грузовой рынок страны вырос на 32,7% до 17 480 ед. (годом ранее — 13 175 ед. техники).

Продажи в сегменте российских грузовиков в марте выросли на 11,5% (до 3506 ед.), а за первый квартал — на 13% (до 9317 ед.). В то же время объем продаж грузовиков-иномарок увеличился в прошлом месяце на 46,5% (до 3377 ед.) а за январь-март вырос на 66% (до 8163 ед.).