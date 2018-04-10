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Погрузка экспортных грузов в порты в I квартале текущего года выросла на 4,6%
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Погрузка экспортных грузов в порты в I квартале текущего года выросла на 4,6% 

РЖД-Партнер 58 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Погрузка в адрес морских портов за первые 3 месяца 2018 года возросла на 4,6% к уровню января — марта 2017 года, достигнув 76,8 млн т за счет увеличения погрузки угля на 4,5%, черных металлов — на 5,8%, удобрений — на 12,3%, зерновых грузов — на 44,4%, бумаги — на 5,1%, лесных грузов — на 18,3%.
В структуре экспортного грузопотока 44,2% составляет уголь, 28% — нефть, 9,4% — черные металлы, 6,7% — удобрения, 4% — зерновые грузы.
Погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада по итогам января — марта составила около 33,3 млн т (+12,3% к уровню аналогичного периода 2017 г.). В адрес портов юга погружено 19,3 млн т (-3,7%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила порядка 24,2 млн т (+2,3%).
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