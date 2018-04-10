Ещё
Прокуратура просит «Рынок Народный» разобрать торговые павильоны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура просит «Рынок Народный» разобрать торговые павильоны 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Ленинского района внесла представление в адрес руководства ООО «Рынок Народный» в связи с нарушением законодательства в сфере землепользования, передает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее руководство рынка разместило на территории, прилегающей к кинотеатру «Россия», праздничные выставки-ярмарки. Размещение торговых павильонов было согласовано с 1 февраля 2015 по 31 марта 2018 года.
19 марта районная прокуратура сообщила собственникам ярмарки, что до конца текущего меясца им необходимо разобрать торговые павильоны. Между тем, по состоянию на 1 апреля, земельный участок по-прежнему был занят в нарушение требований земельного законодательства.
«По данному факту прокуратурой района руководителю ООО «Рынок Народный» внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокурора», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отметим, что ООО «Рынок Народный» является «родственной» компанией депутату законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву. В настоящий момент он находится под домашним арестом по обвинению по взяточничестве. По версии следствия, Бочкарев получил от местного жителя 5 миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты гордумы VI созыва для выдвижения от «Справедливой России».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников Московская биржа получила крупный штраф за нарушения инсайдеров Таксисты устроят всероссийский бойкот сервисов онлайн-заказов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым650
Рубль ждет технический отскок158
Сын Табакова взбесил народ141
Обвал рубля: как это делается101
США приготовились к удару по Сирии1320
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение