Прокуратура просит «Рынок Народный» разобрать торговые павильоны

Прокуратура Ленинского района внесла представление в адрес руководства ООО «Рынок Народный» в связи с нарушением законодательства в сфере землепользования, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее руководство рынка разместило на территории, прилегающей к кинотеатру «Россия», праздничные выставки-ярмарки. Размещение торговых павильонов было согласовано с 1 февраля 2015 по 31 марта 2018 года.

19 марта районная прокуратура сообщила собственникам ярмарки, что до конца текущего меясца им необходимо разобрать торговые павильоны. Между тем, по состоянию на 1 апреля, земельный участок по-прежнему был занят в нарушение требований земельного законодательства.

«По данному факту прокуратурой района руководителю ООО «Рынок Народный» внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокурора», — говорится в сообщении надзорного ведомства.