Прокуратура просит «Рынок Народный» разобрать торговые павильоны 

Прокуратура Ленинского района внесла представление в адрес руководства ООО «Рынок Народный» в связи с нарушением законодательства в сфере землепользования, передает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее руководство рынка разместило на территории, прилегающей к кинотеатру «Россия», праздничные выставки-ярмарки. Размещение торговых павильонов было согласовано с 1 февраля 2015 по 31 марта 2018 года.
19 марта районная прокуратура сообщила собственникам ярмарки, что до конца текущего меясца им необходимо разобрать торговые павильоны. Между тем, по состоянию на 1 апреля, земельный участок по-прежнему был занят в нарушение требований земельного законодательства.
«По данному факту прокуратурой района руководителю ООО «Рынок Народный» внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокурора», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отметим, что ООО «Рынок Народный» является «родственной» компанией депутату законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву. В настоящий момент он находится под домашним арестом по обвинению по взяточничестве. По версии следствия, Бочкарев получил от местного жителя 5 миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты гордумы VI созыва для выдвижения от «Справедливой России».