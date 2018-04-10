Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ?

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». Практически ни один обвал фондовых или любых других рынков не происходит просто так: за этим всегда стоит какая-то группа крупных игроков. В противном случае, если бы все продавали, покупателей просто не было бы. Кто же заработал на обвале российского рынка и было ли это спланировано?

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Россияне снова обожглись на инвестициях? Над российским рынком сгущаются тучи Прошедшую накануне торговую сессию уже успели окрестить «черным понедельником», и это справедливо. Достаточно сказать, что акции Сбербанка так сильно падали только в 2008 г., а в последнее время бумаги банка, напротив, были локомотивом и любимым инструментом зарубежных инвесторов. Почему мы имеем полное право утверждать, что этот обвал — спланированная акция? Об этом скажем чуть позже, пока же проведем параллели с тем, что происходило в 2014 г. По большому счету сейчас все то же самое. Сначала шло плавное снижение, затем перед самым падением была «пила» — и внезапный обвал. Сейчас практически то же самое. Сначала индекс РТС дотащили до ключевого уровня поддержки, затем, опять же, «пила» и молниеносный обвал. Кстати, ранее «Вести. Экономика» уже писали, что риск глубокого падения российского рынка нарастает, хотя, конечно, уверенности не было. Как это обычно бывает, за всем этим движением стояла группа крупных спекулянтов, которые заранее подготовили почву и заработают огромные деньги. Фьючерс на индекс РТС все еще является самым ликвидным инструментом на срочном рынке Московской биржи , и именно здесь происходили основные события. Еще в начале весны в опционах «пут „с экспирацией в июне в 90-м страйке (соответствует 900 пунктам по индексу РТС) появилась очень крупная позиция — около 300 тыс. контрактов. Купить их можно было практически бесплатно — буквально по 100 пунктов. Те, кто их купил, заработали колоссальные деньги, особенно если считать по отношению к затраченным средствам. После вчерашнего обвала стоимость этих контрактов взлетела на 2300% и еще на 50% на вечерней сессии. Стоимость одного опциона вечером поднялась до 1740 пунктов, то есть в 17,5 раз превышает сумму, потраченную на покупку. Для наглядности, вложив 1 млн руб., можно было увеличить сумму до 17,5 млн руб. Такой возможности не предоставит даже казино.

moex.com Впрочем, пока это лишь временная стоимость опциона и при сохранении текущих уровней на рынке, в июне они не будут стоить ничего. Для того чтобы получить прибыль, нужно либо продать их, либо опустить рынок ниже 900 пунктов по индексу РТС. Второй вариант более правдоподобен, поскольку продать такой объем контрактов довольно трудно (покупался он на внебиржевом рынке с последующей регистрацией на бирже), да и вообще, крупные игроки обычно не закрывают позиции, а оставляют их до экспирации. Впрочем, если рынок будет падать еще или даже находиться вблизи текущих уровней, появится достаточно много желающих купить эти опционы, а крупные игроки в свою очередь могут постепенно продавать им свои контракты. Вероятность того, что российский рынок не оправится от падения в ближайшем будущем, очень высока. Есть несколько вариантов развития событий. Например, спекулянты продолжают давить российский рынок вниз вплоть до истечения квартальных опционов, параллельно скупая вблизи минимумов дивидендные бумаги. Чем ниже рынок, тем выше дивидендная доходность. А потом, когда, возможно, будут созданы условия для роста российского рынка, можно будет разогнать рынок, как, например, это было сделано в прошлом году. Тогда такого обвала не было, но рынок весной очень сильно подешевел. Индекс Мосбиржи тогда примерно с текущих уровней упал на 22%, а затем за год вырос более чем на 30%. Но если с индексом цифры не так интересны, то по отдельным бумагам картина куда ярче. Акции Сбербанка от минимумов июня прошлого года до максимумов прибавили около 100%. Вообще, надо сказать, что рынок — это инструмент по выкачиванию денег. Крупные игроки могут устроить обвал, заставить инвесторов нервничать и продавать акции, сами они могут купить эти бумаги по дешевой цене, получить дивиденды и вывести их за границу. Затем можно разогнать стоимость акций, продать инвесторам по более высокой цене и снова вывести полученную прибыль.