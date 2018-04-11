Минфин уточнил, что такое водка

Законопроект создан, чтобы исключить имеющиеся сейчас разночтения при применении установленной государством минимальной цены на водку.

Она введена, чтобы можно было эффективнее бороться с продажей нелегальной водки, которая раньше всегда торговалась по более низким ценам, чем легальный товар. Однако «низкоградусная» уходила из-под этих ограничений из-за нечеткости законодательных формулировок. Минфин решил прикрыть эту лазейку.

И внес изменения в один из своих приказов. Они-то и предусматривают «унификацию минимальной цены водки крепостью от 37 до 40 процентов включительно», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенному на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

В результате производители водки крепостью от 37 до 39 градусов будут обязаны продавать ее по установленной законом минимальной цене.

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Сегодня, напомним, она составляет для производителей — 173 рубля, для оптового звена — 178 рублей, для розницы — 205 рублей за бутылку 0,5 литра. И повышать ее минфин пока не собирается.