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Минфин уточнил, что такое водка
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Минфин уточнил, что такое водка 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Законопроект создан, чтобы исключить имеющиеся сейчас разночтения при применении установленной государством минимальной цены на водку.
Она введена, чтобы можно было эффективнее бороться с продажей нелегальной водки, которая раньше всегда торговалась по более низким ценам, чем легальный товар. Однако «низкоградусная» уходила из-под этих ограничений из-за нечеткости законодательных формулировок. Минфин решил прикрыть эту лазейку.
И внес изменения в один из своих приказов. Они-то и предусматривают «унификацию минимальной цены водки крепостью от 37 до 40 процентов включительно», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенному на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
В результате производители водки крепостью от 37 до 39 градусов будут обязаны продавать ее по установленной законом минимальной цене.
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Сегодня, напомним, она составляет для производителей — 173 рубля, для оптового звена — 178 рублей, для розницы — 205 рублей за бутылку 0,5 литра. И повышать ее минфин пока не собирается.
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