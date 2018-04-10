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Мировые цены на алюминий продолжили рост
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Мировые цены на алюминий продолжили рост на фоне санкций 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Контракты на алюминий во вторник продолжают дорожать на Лондонской бирже металлов из-за опасений, что введение санкций против «РусАла» могут нарушить обычные поставки на мировой рынок.
В ходе торгов во вторник цены на фьючерсы выросли на 0,4% и составили 2 тыс. 148 долларов за тонну, при этом за два предыдущих торговых дня алюминий подорожал на 6,5%, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Напомним, в понедельник «РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США. До этого в минфине США заявляли, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.
В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Кроме «РусАла» санкции введены против En+, «ГАЗа», агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, «Евросибэнерго», «Газпром бурение» и других компаний.
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