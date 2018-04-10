В России заработала система tax free

России заработала система tax freeВ середине ноября 2017 года Госдума приняла законопроект о tax free в России. В том же месяце Президент его подписал.

С сегодняшнего дня система tax free заработала в тестовом режиме в ряде городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке

Глава Минпромторга Виктор Евтухов уточнил, что до полноценного запуска озврат НДС для иностранцев будет неполным — 10–12% от стоимости товара.

Как это работает

Магазины, желающие участвовать в системе tax free, должны быть включены в утвержденный Минпромторгом России перечень. После этого за купленные у них товары можно вернуть часть стоимости.

Для возврата потребуется:

— чек на товар, заверенный таможенным пропускным пунктом

Примеры конечных стоимостей iPhone:

1. Вы иностранный гражданин, купили в России iPhone X за 79 990 рублей. С вычетом неполного НДС конечная стоимость флагмана составит 71 990 рублей. Выгода — 8 000 рублей.

2. Вы иностранный гражданин, купили в России iPhone 8 за 52 990 рублей. С вычетом неполного НДС конечная стоимость флагмана составит 47 691 рублей. Выгода — 5 299 рублей.

Сама система tax free предполагает на запуске возврат до 18% НДС. То есть финальная цена того же iPhone может быть ещё ниже.