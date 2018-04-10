Ещё
В России заработала система tax free
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России заработала система tax free 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
В России заработала система tax freeВ середине ноября 2017 года Госдума приняла законопроект о tax free в России. В том же месяце Президент его подписал.
С сегодняшнего дня система tax free заработала в тестовом режиме в ряде городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке.
Глава Минпромторга Виктор Евтухов уточнил, что до полноценного запуска озврат НДС для иностранцев будет неполным — 10–12% от стоимости товара.
Как это работает
Магазины, желающие участвовать в системе tax free, должны быть включены в утвержденный Минпромторгом России перечень. После этого за купленные у них товары можно вернуть часть стоимости.
Для возврата потребуется:
— паспорт иностранного государства (не входящего в Евразийский экономический союз)
— чек на товар, заверенный таможенным пропускным пунктом
Примеры конечных стоимостей iPhone:
1. Вы иностранный гражданин, купили в России iPhone X за 79 990 рублей. С вычетом неполного НДС конечная стоимость флагмана составит 71 990 рублей. Выгода — 8 000 рублей.
2. Вы иностранный гражданин, купили в России iPhone 8 за 52 990 рублей. С вычетом неполного НДС конечная стоимость флагмана составит 47 691 рублей. Выгода — 5 299 рублей.
Сама система tax free предполагает на запуске возврат до 18% НДС. То есть финальная цена того же iPhone может быть ещё ниже.
iPhones.ru: последние новости
20 диких штук с AliExpress, которые захочет каждый 20 полезных штук с AliExpress. Бумеранг?? Замена экрана может превратить iPhone 8 в кирпич
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148107
Рубль продолжил резкое падение351
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России74
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым701
Сын Табакова взбесил народ159
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
03:38
Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово
Новости Москвы Экономика
10:37
Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова
Новости Москвы Недвижимость
00:47
Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
Новости Москвы
00:19
На МЦК началась генеральная уборка
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение