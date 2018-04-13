Возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

В среду вечером истек срок, в течение которого предполагалось принятие президентом США решения о боевых действиях в Сирии , однако решения так и не было принято, и трейдеры увидели в этом возможность реализации «мягкого» сценария, благоприятного для рынка. В итоге Мечел (MTLR) вырос на 7.2%, Норникель (GMKN) — на 4.9%, Магнит ( MGNT ) — на 3.8%, Алроса (ALRS) — на 3.1%, Роснефть (ROSN) — на 2.8%, Газпром нефть (SIBN) — на 2.7%.

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 10.9%, Челябинского цинка ( CHZN ) — на 6.7%, Галс-Девелопмент (HALS) — на 5.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% — 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.