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Возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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Возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В среду вечером истек срок, в течение которого предполагалось принятие президентом США решения о боевых действиях в Сирии, однако решения так и не было принято, и трейдеры увидели в этом возможность реализации «мягкого» сценария, благоприятного для рынка. В итоге Мечел (MTLR) вырос на 7.2%, Норникель (GMKN) — на 4.9%, Магнит (MGNT) — на 3.8%, Алроса (ALRS) — на 3.1%, Роснефть (ROSN) — на 2.8%, Газпром нефть (SIBN) — на 2.7%.
Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 10.9%, Челябинского цинка (CHZN) — на 6.7%, Галс-Девелопмент (HALS) — на 5.3%.
Фондовые индексы США повысились на 0.8% — 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.
Сегодня в первой половине дня вероятна консолидация по индексу РТС — возможно снижение волатильности после периода панических продаж. Вместе с тем, возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным — негативное действие геополитической неопределенности остается в силе, США, как сообщается, по-прежнему рассматривают возможность ракетного удара в Сирии, мнение о необходимости активных мер в Сирии разделяет и Великобритания по итогам экстренного заседания кабинета министров. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 62 по паре доллар-рубль на фоне снижения волатильности на рынках в целом.
Прайм: последние новости
Цена биткоина второй день растет более чем на 10% Биржи Европы закрылись в минусе на заявлениях США по Сирии Рынок акций РФ в начале торгов рос на 0,1-0,3% по индексам
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