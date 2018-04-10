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В начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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В начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Еще в пятницу новые санкции США в отношении отдельных российских компаний вызвали заметный поток заявок на продажу, который был сконцентрирован в акциях попавшего под санкции РусАла, в понедельник процесс продаж затронул весь рынок — не только из-за неопределенности, связанной с санкциями, но и из-за усиления геополитических рисков. В итоге акции Мечела (MTLR) подешевели на 19.3%, Сбербанка (SBER) — на 17.0%, Норникеля (GMKN) — на 14.5%, ВТБ (VTBR) — на 9.0%.
Во втором эшелоне, как и в секторе высоколиквидных бумаг, преобладали продажи. Обыкновенные акции ТНС-Энерго Ярославль (YRSB) подешевели на 21.6%, Полюса (PLZL) — на 18.3%, ДВМП (FESH) — на 13.7%.
Фондовые индексы США прибавили 0.2% — 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
В ближайшие дни вероятно сохранение повышенной волатильности на российском рынке акций из-за усиления геополитической неопределенности и сокращения позиций нерезидентами из-за санкций. После избыточно нервной реакции рынка на негативные события не исключена возможность «отскока» в начале торгов, но данные технического анализа указывают на перелом среднесрочного восходящего тренда по индексу РТС, что подразумевает возможность скорого возобновления снижения.
На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль в направлении отметки 60.0, но возможность среднесрочного движения вверх остается в силе — технические индикаторы позволяют диагностировать формирование восходящего тренда.
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