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Туроператоры ожидают временного снижения спроса на путевки из-за ослабления рубля
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Туроператоры ожидают временного снижения спроса на путевки из-за ослабления рубля 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Опрошенные эксперты сходятся в том, что в последующие дни следует ожидать спад темпов продаж: потенциальные туристы будут наблюдать за движением курса рубля. Так, по оценкам агентства «Розовый слон», ожидаемое вскоре снижение спроса на туры может составить около 10-15%. Продолжительность спада составит около 7-10 дней, считают эксперты», — говорится в сообщении.
Участники рынка отмечают, что скачок курса доллара и евро в последние дни привел к очередям в турагентствах — путешественники спешат внести доплату за туры. Исключение составляют туры по раннему бронированию. В большинстве случаев покупка тура по сниженной цене в рамках акции возможна только при условии полной предоплаты.
«Стремительное ослабление рубля, начавшееся в понедельник и продолжившееся во вторник, 10 апреля, побудило туристов экстренно вносить доплаты по ранее забронированным турам. На момент первой половины дня вторника многие туроператоры «держали» курс на уровне предыдущего дня. Однако уже после трех часов дня на сайтах ряда туроператорских компаний информация о внутреннем курсе начала меняться», — пояснили в ассоциации.
Уточняется, что в среднем около 50% туристов, приобретая туры, не вносят полную оплату сразу. Традиционно при бронировании они оплачивают от 10 до 50% стоимости путевки. Остальные средства вносятся примерно за две недели до даты начала поездки.
В АТОР также отметили, что пока темпы продаж в некоторых крупных агентствах не только не упали, но даже увеличились. Эксперты связывают это с желанием купить путевку по пока еще приемлемому курсу, пока рубль не упал еще ниже.
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 Ещё 5 источников 
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