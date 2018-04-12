Туроператоры не ожидают серьезного коллапса на рынке из-за ослабления рубля

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По общей оценке участников туристического рынка, из-за ослабления рубля и сопутствующих косвенных факторов (нестабильность, подорожание ряда продуктов и услуг и прочее) спрос на пакетные туры в ближайшее время, безусловно, замедлится. Однако (при условии сохранения текущих условий) коллапса образца 2014 г. года на туристическом рынке, скорее всего, не произойдет. На более «мягкий» сценарий влияет ряд факторов: и то, что нынешний скачок курса мировых валют к рублю существенно меньше, чем наблюдался в 2014 г., и то, что в целом туристы привыкли к подобным потрясениям. На этом фоне отмена летнего отдыха, для многих единственного в году, уже запланированного, на который заранее выделены определенные средства, вряд ли приемлема», — рассказали в ассоциации.

Участники рынка полагают, что туристические компании могут увидеть сокращение показателей средней продолжительности туров и уровня звездности объектов размещения, которые будут выбирать туристы. Возможно произойдет частичная переориентация спроса с более дорогих европейских и азиатских дальнемагистральных направлений прежде всего на Турцию и отечественные курорты.

«Опрошенные эксперты отмечают, что ситуация меняется крайне стремительно, поэтому делать даже краткосрочные прогнозы спроса сегодня представляется неблагодарной задачей: можно лишь говорить о возможных сценариях. Тем более, что и на курс, и на потребительские настроения туристов сегодня влияет и геополитическая обстановка», — подчеркнули в АТОР.